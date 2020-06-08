Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с марта
Вывозные рейсы перевезли на родину более 240 тысяч россиян, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «КП». Она отметила, что в конце марта - начале апреля были в основном вывезены организованные туристы. Далее "по утвержденному алгоритму" вывозились оставшиеся россияне.
Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
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