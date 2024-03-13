Более 240 объектов с информационным моделированием реализуется в Москве

«В стадии проектирования находятся 96 объектов, в строительстве - 76 объектов», - пояснил он.

Активная работа по внедрению цифровых сервисов в строительство ведется в Москве с 2011 года. На данный момент город является лидером по цифровой трансформации отрасли.

В столице также разработана программа дальнейшего внедрения инноваций, рассчитанная до 2030 года. В течение шести лет в Москве намерены создать сквозную цифровую модель, которая охватит все процессы от концепции будущего здания до проектирования.

