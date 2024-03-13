Более 240 объектов с информационным моделированием реализуется в Москве
В Москве реализуется 243 объекта с применением технологии информационного моделирования (ТИМ), рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«В стадии проектирования находятся 96 объектов, в строительстве - 76 объектов», - пояснил он.
Активная работа по внедрению цифровых сервисов в строительство ведется в Москве с 2011 года. На данный момент город является лидером по цифровой трансформации отрасли.
В столице также разработана программа дальнейшего внедрения инноваций, рассчитанная до 2030 года. В течение шести лет в Москве намерены создать сквозную цифровую модель, которая охватит все процессы от концепции будущего здания до проектирования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Шакро Молодого заявил, что того освободили из-за тяжелой болезни
- Члены «банды Леснякова» получили сроки за 20 убийств
- Глава «РЖД» объявил о скидке в 15% на проезд для пассажиров с детьми
- Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира ХАМАС в Ливане
- В Белгороде отказались от празднования Масленицы
- Маск заявил, что наступательные операции ослабили Украину
- Над Белгородской областью уничтожили еще два беспилотника ВСУ
- Главком ВСУ признал вероятность продвижения ВС РФ на отдельных направлениях
- В крымский сафари-парк «Тайган» приедут зебры и бизоны
- Глава ВЦИОМ: Желание эмигрировать у молодежи снизилось за последние два года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru