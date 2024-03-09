Собянин: Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены

По его словам, Москва продолжит выдавать гранты столичным разработчикам на пилотные тестирования инновационной продукции. Среди плюсов этой инициативы Собянин назвал предоставляемую столичным компаниям возможность доработать свой продукт, который в дальнейшем внедрят в городскую среду и выведут на новые рынки.



Градоначальник также указал на то, что за минувшие три года в рамках программы прошло больше 400 пилотных тестирований, в результате которых столичные разработчики привлекли инвестиции в объеме более 800 миллионов рублей и заключили контракты на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

Кроме того, по словам Собянин, столица продолжит компенсировать расходы на патентование изобретений.

