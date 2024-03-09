Собянин: Меры поддержки высокотехнологичного бизнеса будут продлены

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице.

Путин предложил перейти на риск-ориентированный подход к проверкам бизнеса

По его словам, Москва продолжит выдавать гранты столичным разработчикам на пилотные тестирования инновационной продукции. Среди плюсов этой инициативы Собянин назвал предоставляемую столичным компаниям возможность доработать свой продукт, который в дальнейшем внедрят в городскую среду и выведут на новые рынки.

Градоначальник также указал на то, что за минувшие три года в рамках программы прошло больше 400 пилотных тестирований, в результате которых столичные разработчики привлекли инвестиции в объеме более 800 миллионов рублей и заключили контракты на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

Кроме того, по словам Собянин, столица продолжит компенсировать расходы на патентование изобретений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ПроизводствоСергей СобянинГосударство и бизнесБизнесМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры