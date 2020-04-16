Более 240 нарушителей самоизоляции привлекли в ответственности в Подмосковье
Полиция Московской области выявила в регионе более 240 нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госадмтехнадзора региона.
Отмечается, что нарушители находились в общественных местах, где полицейские проводят рейды. Также к административной ответственности привлекли 38 юрлиц, которые нарушили запрет на деятельность.
В частности, нарушителей самоизоляции обнаружили в Химках, Реутове, Балашихе, Дзержинском, Волоколамске и других округах.
В Подмосковье режим самоизоляции действует с 30 марта в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. С 15 апреля для передвижения в Московской области введена система цифровых пропусков. Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", за три дня в регионе было выдано 2,7 млн цифровых пропусков.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 467 новых случаев заражения COVID-2019.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru