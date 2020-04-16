В Подмосковье за сутки задержано более 30 пьяных водителей
В Подмосковье за прошедшие сутки полиция задержала 33 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.
Также, по данным ведомства, за сутки в области произошло три дорожных аварии. В результате обошлось без жертв, четверо человек пострадали.
Ранее сообщалось, что с начала режима самоизоляции продажи водки за неделю с 30 марта по 5 апреля в России выросли на 34% по сравнению с началом марта. Между тем, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что рано делать выводу о запоях россиян.
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