В Подмосковье за сутки задержано более 30 пьяных водителей

В Подмосковье за прошедшие сутки полиция задержала 33 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.

Также, по данным ведомства, за сутки в области произошло три дорожных аварии. В результате обошлось без жертв, четверо человек пострадали.

Ранее сообщалось, что с начала режима самоизоляции продажи водки за неделю с 30 марта по 5 апреля в России выросли на 34% по сравнению с началом марта. Между тем, главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН заявил, что рано делать выводу о запоях россиян.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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