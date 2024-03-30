Более 22 тыс. россиян позвонили на горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

Также граждане обращались письменно (7 тысяч обращений) и в очном порядке (4,6 тысячи консультаций), уточняют в Роспотребнадзоре.



Самые частые обращения связаны с применением законодательства о защите прав потребителей. Специалисты провели почти 6 тысяч консультаций по этим вопросам. С продажей товаров в дистанционном формате связано свыше 5 тысяч обращений.



«Более 2,6 тыс. консультаций оказаны по вопросам жилищно-коммунальных услуг, более 1 тыс. - по вопросам медицинских услуг, а также около 1,4 тыс. - по услугам связи, порядка 1 тыс. - по туристским услугам», - уточнили в ведомстве.



По итогам обращений граждан на горячую линию Роспотребнадзора подготовлено 415 проектов исковых заявлений и 1,6 тысяч проектов претензий, передает ТАСС.



Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей состоялась с 11 по 22 марта., Всемирный день прав потребителей ежегодно отмечают 15 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





