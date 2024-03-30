Более 22 тыс. россиян позвонили на горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей
По итогам горячей линии, которую Роспотребнадзор провел ко Всемирному дню прав потребителей, стало известно, что на ресурс обратилось более 22,5 тысяч россиян, говорится в Telegram-канале ведомства.
Также граждане обращались письменно (7 тысяч обращений) и в очном порядке (4,6 тысячи консультаций), уточняют в Роспотребнадзоре.
Самые частые обращения связаны с применением законодательства о защите прав потребителей. Специалисты провели почти 6 тысяч консультаций по этим вопросам. С продажей товаров в дистанционном формате связано свыше 5 тысяч обращений.
«Более 2,6 тыс. консультаций оказаны по вопросам жилищно-коммунальных услуг, более 1 тыс. - по вопросам медицинских услуг, а также около 1,4 тыс. - по услугам связи, порядка 1 тыс. - по туристским услугам», - уточнили в ведомстве.
По итогам обращений граждан на горячую линию Роспотребнадзора подготовлено 415 проектов исковых заявлений и 1,6 тысяч проектов претензий, передает ТАСС.
Всероссийская горячая линия по защите прав потребителей состоялась с 11 по 22 марта., Всемирный день прав потребителей ежегодно отмечают 15 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru