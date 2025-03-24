Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила продажи сим-карт, которые, как пишут эксперты, усложнили их покупку для иностранных граждан. С начала года число сим-карт, купленных по иностранным паспортам, сократилось в пять раз по сравнению с концом 2024 года.

Причиной этого стало введение обязательной регистрации иностранных граждан на портале «Госуслуги», а также необходимость предоставления СНИЛС, нотариально заверенного перевода паспорта и прохождения биометрической регистрации.

Эти изменения направлены на борьбу с мошенничеством, связанным с мобильной связью, а также с нелегальной миграцией. В частности, около 80% сим-карт, ранее приобретенных мигрантами, использовались для преступных целей, включая мошеннические схемы, передает «Радиоточка НСН».

