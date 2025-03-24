Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты
Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию с начала 2025 года для получения сим-карты или продления срока работы действующей, рассказали в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).
Отмечается, что регистрацию прошли граждане более 100 государств, но 80% пришлось на жителей стран ближнего зарубежья. Эти показатели превышают данные прошлого года.
С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила продажи сим-карт, которые, как пишут эксперты, усложнили их покупку для иностранных граждан. С начала года число сим-карт, купленных по иностранным паспортам, сократилось в пять раз по сравнению с концом 2024 года.
Причиной этого стало введение обязательной регистрации иностранных граждан на портале «Госуслуги», а также необходимость предоставления СНИЛС, нотариально заверенного перевода паспорта и прохождения биометрической регистрации.
Эти изменения направлены на борьбу с мошенничеством, связанным с мобильной связью, а также с нелегальной миграцией. В частности, около 80% сим-карт, ранее приобретенных мигрантами, использовались для преступных целей, включая мошеннические схемы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Судже церковь 1812 года получила повреждения из-за атак ВСУ
- Китай опроверг сообщения о возможном участии в миротворческих силах на Украине
- В ДТП с автобусом в Крыму пострадал 21 человек
- Ребрышки и круассаны предложили исключить из списка социально значимых товаров
- В Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США
- Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты
- Маск назвал мир правильным выбором для Украины и США
- Водитель автобуса объяснил причину смертельного ДТП в Крыму
- Российский турпоток в Малайзию в 2024 году достиг исторического рекорда
- ФСБ задержала за госизмену сотрудника контрольно-надзорного органа РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru