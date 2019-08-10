Более 200 тыс человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва»

Более 200 тысяч москвичей прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» с момента их открытия 3 июня 2019 года, передает официальный сайт мэра Москвы.



«Более 200 тыс. горожан прошли обследования в павильонах «Здоровая Москва» с момента их открытия. Сейчас в городских зонах отдыха работает 46 медицинских павильонов. Посетить их можно с 8:00 до 22:00 на протяжении всего лета», - говорится в сообщении.



Как сообщается, каждый день павильоны посещают более четырех тысяч жителей Москвы, желающих пройти обследование и узнать о состоянии своего здоровья. Кроме того, павильоны «Здоровая Москва» в столичных парках стали подспорьем для тех, у кого не хватает времени на посещение поликлиники: обследование длится не больше часа.



Среди известных жителей столицы павильоны посетили певица Диана Гурцкая, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, дизайнер Игорь Гуляев, певцы и актеры Дмитрий Бикбаев и Вячеслав Манучаров, а также молодежная сборная России по керлингу.



Обследоваться в парке может любой житель Москвы старше 18 лет. В случае, если пациент уже прикреплен к поликлинике, из документов ему потребуется лишь паспорт или водительские права. Если же он не прикреплен к поликлинике, вместе с удостоверением личности нужно будет взять еще и полис ОМС.

