Более 20 кладовок в районе Крылатское продадут на торгах

Город выставил на торги 21 кладовое помещение в районе Крылатское. Все кладовки находятся на минус втором этаже жилого дома №70, корпус 5 на Рублёвском шоссе. Площадь помещений варьируется от 7,9 до 26,8 квадратного метра, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

По его словам, в открытых аукционах по продаже кладовых помещений смогут принять участие все желающие – как физические, так и юридические лица. Собственники смогут хранить в них сезонные вещи, спортивный инвентарь, детские коляски, инструменты и другое имущество. Доступ к помещениям возможен через места общего пользования дома, который был построен в 2015 году. Здание находится недалеко от остановки общественного транспорта.

Заявочные кампании по объектам завершатся 15 и 19 июня, торги пройдут онлайн 26 и 28 июня. Для этого необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.