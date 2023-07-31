Более 180 жилых помещений в общежитиях получат налоговые льготы
На заседании президиума правительства Москвы приняли решение о внесении 186 жилых помещений, которые используются вузами, в реестр студенческих общежитий этого года для предоставления льготы по налогу на имущество, сообщила министр правительства Москвы, глава департамента по экономической политике и развитию, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.
По ее словам, льготу ввели в столице в 2021 году сроком на пять лет. Благодаря этой мере студенты смогут меньше платить за проживание. Также эти льготы поспособствуют стимулированию частных инвестиций в строительство общежитий и ликвидацию дефицита жилых помещений для проживания студентов в столице.
Отмечается, что реестр студенческих общежитий для предоставления льготы по налогу на имущество утверждается каждый год. Чтобы получить льготу, собственник помещений должен подать заявление в департамент экономической политики и развития столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru