Более 17,5 млн тестов на COVID-19 уже проведено в России
В Российской Федерации уже проведено свыше 17,5 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию. Такую свежую статистику обнародовала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Всего проведено 17 522 752 лабораторных исследования на возможность заражения коронавирусом. Как уточняет RT, под контролем врачей из-за подозрения на наличие COVID-19 в стране остаются более 309 тысяч человек.
Ранее глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил с чем связано серьёзное различие по цифрам смертности от COVID-19 с данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Всё дело в разных методиках подсчета, отмечает Ura.ru.
Штаб оперирует самыми свежими данными, которые оперативно заносятся в систему контроля. Росстат же использует уже верифицированные цифры после официального оформления.
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