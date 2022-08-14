Более 170 человек эвакуировали с судна в Черном море

В Черном море с судна «Санта-Барбара» эвакуировали 171 человек, в том числе 16 детей, сообщает «РЕН ТВ».

Строящийся траулер загорелся на Адмиралтейских верфях в Петербурге

Рядом с лагерем Артек на судне поломался редуктор двигателя. «Санта-Барбара» шла по маршруту Алушта-Ялта.

На помощь из Ялты выдвинулись два судна. Всех людей эвакуировали, пострадавших нет.

13 августа под Калининградом загорелось инженерное исследовательское судно «Балтийский исследователь». Корабль пришвартован в городе Светлый.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:СудноЧерное Море
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