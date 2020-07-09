Более 1,7 млн туристов посетили «золотое кольцо» Крыма
Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» в Крыму посетили более 1,7 млн туристов за прошедший год. Об этом сообщил Об этом заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко, пишет «КИА».
По словам министра, маршрут привлекает туристов не только в летний сезон, но и в первые месяцы осени.
Как пишет агентство, «Золотое кольцо» включает в себя 5-тидневный маршрут по 7 регионам полуострова. Отмечается, что наибольшее количество объектов наследия городов древнего государства расположены в бывшей столице Боспорского царства — в Керчи (прежнее название - Пантикапей).
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