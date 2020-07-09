Более 1,7 млн туристов посетили «золотое кольцо» Крыма

Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» в Крыму посетили более 1,7 млн туристов за прошедший год. Об этом сообщил Об этом заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко, пишет «КИА».

Прямые рейсы из Владивостока в Крым запустят 11 июля

По словам министра, маршрут привлекает туристов не только в летний сезон, но и в первые месяцы осени.

Как пишет агентство, «Золотое кольцо» включает в себя 5-тидневный маршрут по 7 регионам полуострова. Отмечается, что наибольшее количество объектов наследия городов древнего государства расположены в бывшей столице Боспорского царства — в Керчи (прежнее название - Пантикапей).


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры