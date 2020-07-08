Прямые рейсы из Владивостока в Крым запустят 11 июля

Прямые рейсы по маршруту Владивосток – Симферополь запустят 11 июля текущего года. Об этом сообщает «КИА».

Как отмечает агентство, рейсы откроют впервые с 2015 года.

Рейсы будут осуществляться еженедельно. Из Владивостока самолеты будут вылетать по субботам, из Крыма – по воскресеньям.

Рейсы будет выполнять компания «Россия» по заказу туроператора «Библио-Глобус», отмечает агентство. Время в пути маршрута займет около 10 часов.

