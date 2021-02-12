Более 160 арестованных на акциях в Москве за два дня освободят в Сахарово

Более 160 арестованных после несогласованных акций в Москве освободятся из спецприемника Сахарово в течение ближайших двух дней. Об этом рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.

По ее словам, в пятницу и субботу ожидается самое «массовое» освобождение.

Дипломаты ЕС повторно пришли на заседание суда по делу Навального

Всего на данный момент в спецприемнике, расположенном в Новой Москве, находятся 292 человека, сообщила Литвинович в Telegram.

Несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в разных городах Москвы 23 и 31 января, а также 2 февраля.

После этого столичные суды зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, задержанные получили административные аресты или штрафы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:МоскваАкции Протеста
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры