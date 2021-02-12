Более 160 арестованных на акциях в Москве за два дня освободят в Сахарово
Более 160 арестованных после несогласованных акций в Москве освободятся из спецприемника Сахарово в течение ближайших двух дней. Об этом рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.
По ее словам, в пятницу и субботу ожидается самое «массовое» освобождение.
Всего на данный момент в спецприемнике, расположенном в Новой Москве, находятся 292 человека, сообщила Литвинович в Telegram.
Несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в разных городах Москвы 23 и 31 января, а также 2 февраля.
После этого столичные суды зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, задержанные получили административные аресты или штрафы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- Склад горючего взорвался в Красноярске
- Пик непогоды в Москве придётся на вечер пятницы
- Явлинский извинился перед теми, кого задела его статья о Навальном
- «Не ошибается»: Нарышкин оценил сообщение МИД о связи российской оппозиции с Западом
- Prodigy снимут фильм о Ките Флинте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru