Более 160 арестованных на акциях в Москве за два дня освободят в Сахарово

Более 160 арестованных после несогласованных акций в Москве освободятся из спецприемника Сахарово в течение ближайших двух дней. Об этом рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович.

По ее словам, в пятницу и субботу ожидается самое «массовое» освобождение.