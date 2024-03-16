Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов»
Более 1,6 млн москвичей, которые проголосовали электронно в первый день на выборах президента РФ, стали победителями первого розыгрыша «Миллион призов», передает агентство городских новостей «Москва».
«Победителями розыгрыша стали 1 млн 637 тыс. 272 человека. Среди них разыграли 1 тысячу, 3 тысячи, 5 тысяч призовых баллов (1 балл равен 1 рублю)», – говорится в сообщении.
Призовые баллы можно потратить, совершая покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах. Также победители могут потратить выигрыш на благотворительность или приобретение умных колонок.
Победителей оповестят о победе в розыгрыше после 12:00 с помощью SMS-сообщениий с номера DIT_MOS.
По тысяче баллов получат москвичи старше 60 лет, которые проголосуют онлайн, и те, кто принимает участие в выборах впервые. Пенсионеры получат скидку в объеме призовых баллов на покупки в любой из аптек-партнеров. Избирателям до 25 лет начислят по 500 баллов - скидку для оплаты подписки онлайн-сервисов.
Семейные пары и родители с детьми, участвуя в акции, могут получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов.
Еще два розыгрыша состоятся среди проголосвавших онлайн в Москве 17 и 18 марта. Всего предусмотрено более 3,5 млн призов.
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