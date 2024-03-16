Кириллова: Более 3,1 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента
Свыше 3,1 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, около 2,5 млн избирателей поучаствовали в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
По ее словам, за минувшую ночь более 150 тысяч столичных избирателей проголосовали с помощью ДЭГ.
«Таким образом, на 8:00 цифра проголосовавших составила 3 млн 147 тыс. 675 избирателей», — подчеркнула Кириллова.
Глава Мосгоризбиркома также отметила высокую явку горожан.
Выборы президента России продлятся до 17 марта, голосование проходит онлайн и на избирательных участках. Проголосовать в Москве могут лица с постоянной регистрацией в городе и жители других регионов РФ, оформившие заявление на прикрепление к участку в столице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru