Кириллова: Более 3,1 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Свыше 3,1 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, около 2,5 млн избирателей поучаствовали в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, за минувшую ночь более 150 тысяч столичных избирателей проголосовали с помощью ДЭГ.

«Таким образом, на 8:00 цифра проголосовавших составила 3 млн 147 тыс. 675 избирателей», — подчеркнула Кириллова.

Глава Мосгоризбиркома также отметила высокую явку горожан.

Выборы президента России продлятся до 17 марта, голосование проходит онлайн и на избирательных участках. Проголосовать в Москве могут лица с постоянной регистрацией в городе и жители других регионов РФ, оформившие заявление на прикрепление к участку в столице.

