Более 15,5 млн просмотров набрал новый выпуск шоу ЧБД за 10 часов

Новый выпуск шоу «Что было дальше?» (ЧБД) за десять часов посмотрели более 15,5 млн раз.

Работодатели стали реже обращать внимание на чувство юмора соискателя

Ролик выложили в 10:00 1 апреля в соцсеть «ВКонтакте».

Героями нового выпуска стали комик Богдан Лисевский и блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов (Хасбик).

Балерина Анастасия Волочкова ранее выражала «Радиоточке НСН» восторг от участие в программе и говорила, что мат там вполне уместен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скриншот из выпуска ЧБД от 07.10
ТЕГИ:"ВКонтакте"Шоу

Горячие новости

Все новости

партнеры