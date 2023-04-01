Более 15,5 млн просмотров набрал новый выпуск шоу ЧБД за 10 часов
1 апреля 202320:41
Новый выпуск шоу «Что было дальше?» (ЧБД) за десять часов посмотрели более 15,5 млн раз.
Ролик выложили в 10:00 1 апреля в соцсеть «ВКонтакте».
Героями нового выпуска стали комик Богдан Лисевский и блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов (Хасбик).
Балерина Анастасия Волочкова ранее выражала «Радиоточке НСН» восторг от участие в программе и говорила, что мат там вполне уместен.
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1 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru