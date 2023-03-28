Работодатели стали реже обращать внимание на чувство юмора соискателя
Только каждый второй работодатель считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу соискателя, свидетельствуют данные опроса портала по поиску работы SuperJob.
«В 2009 году такой позиции придерживались почти 2 из 3 рекрутеров», - говорится в исследовании.
За это время снижение произошло на 13 процентов.
В каждой третьей компании чувство юмора не расценивается как значимая черта специалиста и не является его дополнительным конкурентным преимуществом. В тоже время 58% россиян с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры.
Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить.
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