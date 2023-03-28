Работодатели стали реже обращать внимание на чувство юмора соискателя

Только каждый второй работодатель считает чувство юмора дополнительным аргументом в пользу соискателя, свидетельствуют данные опроса портала по поиску работы SuperJob.

«В 2009 году такой позиции придерживались почти 2 из 3 рекрутеров», - говорится в исследовании.

За это время снижение произошло на 13 процентов.

В каждой третьей компании чувство юмора не расценивается как значимая черта специалиста и не является его дополнительным конкурентным преимуществом. В тоже время 58% россиян с чувством юмора уверены, что оно помогает им в поисках работы и в построении карьеры.

Опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще всех признаются, что их профессиональному росту способствовало в том числе и умение удачно пошутить.

