Более 1,5 тысячи юных футболистов поучаствуют в акции РФС и Росприроднадзора

Свыше 1,5 тысячи юных футболистов примут участие в совместной акции Росприроднадзора и Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет в 73 городах страны с 6 по 12 сентября в поддержку Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Об этом сообщила пресс-служба премии.

Отмечается, что спортивно-экологическая акция будет посвящена Дню озера Байкал. В ее рамках футболисты совместно с тренерами, родственниками, болельщиками и друзьями выйдут на расчистку территорий в своих городах. Как отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, задача премии «Экология – дело каждого» состоит в том, чтобы сохранить планету и сделать ее чище.

Так, РФС стал партнером премии, а инициатива проводится под эгидой Юношеской футбольной лиги в рамках проекта «ЮФЛ Забота». При этом ЮФЛ, которая является флагманским продуктом РФС – это самый масштабный проект в российском футболе, объединяющий 63 региона страны в шесть лиг. Как рассказал президент РФС Александр Дюков, решение о поддержке премии было принято неслучайно. По его словам, в числе главных задач ЮФЛ стоит развитие не только профессиональных, но и общечеловеческих качеств юных футболистов, а также любовь к природе и месту, где они живут.

Подчеркивается, что совместная акция РФС и Росприроднадзора проходит с участием команд из 73 городов России от Калининграда до Владивостока. Среди них, в частности, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Улан-Удэ, Чита, Санкт-Петербург, Казань, Махачкала и Подольск.

Международная премия «Экология – дело каждого» была учреждена службой Росприроднадзора в марте 2021 года. В премии принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Творческие работы принимаются в девяти номинациях. Две командные и семь индивидуальных. При этом на премию уже поступило рекордное число заявок – более 25 тысяч. Работы пришли из всех российских регионов и из более чем 20 стран мира.

Генеральным партнером проекта стало АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнерами выступили АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орленок» и Московский зоопарк. Генеральный информационный партнер премии – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнер – Business FM.

Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», Медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты», информационно-образовательный проект ТАСС – Ньюм м журнал «Экоград».

