Более 15 тысяч ж/д билетов продано по новым направлениям в Крым
Более 15 тысяч железнодорожных билетов в Крым продано за пять дней продаж по новым маршрутам на полуостров. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на транспортную компанию «Гранд Сервис Экспресс».
Так, россияне приобрели билеты по направлениям Екатеринбург-Симферополь, Кисловодск-Симферополь, Санкт-Петербург-Евпатория. Отмечается, что последний оказался наиболее востребованным.
Как пишет крымское агентство, маршруты откроются в конце июня, с июля в Крыму начнется курортный сезон.
Продажи билетов на новые маршруты начались с 11 июня. Отметим, что полноценное железнодорожное сообщение с полуостровом появилось в прошлом году, ему способствовало завершение строительства моста через Керченский пролив.
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