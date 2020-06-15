Более 15 тысяч ж/д билетов продано по новым направлениям в Крым

Более 15 тысяч железнодорожных билетов в Крым продано за пять дней продаж по новым маршрутам на полуостров. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на транспортную компанию «Гранд Сервис Экспресс».

Евросоюз продлил санкции против Крыма еще на год

Так, россияне приобрели билеты по направлениям Екатеринбург-Симферополь, Кисловодск-Симферополь, Санкт-Петербург-Евпатория. Отмечается, что последний оказался наиболее востребованным.

Как пишет крымское агентство, маршруты откроются в конце июня, с июля в Крыму начнется курортный сезон.

Продажи билетов на новые маршруты начались с 11 июня. Отметим, что полноценное железнодорожное сообщение с полуостровом появилось в прошлом году, ему способствовало завершение строительства моста через Керченский пролив.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПоездаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры