Более 15 тысяч заявок подано на финансовую специализацию конкурса «Лидеры России»

На участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 15 тысяч заявок в специализации «Финансы и технологии». Об этом сообщил наставник конкурса и куратор финансового направления, глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, испытания для участников будут серьёзными, однако победителей ожидают хорошие перспективы, что и привлекло такое большое число желающих испытать свои возможности.

«Победители получат менторов из числа топ-менеджеров Сбербанка, а также компаний-партнёров. Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков, реализуемой Корпоративным университетом Сбербанка совместно с Imperial College London (ICL). Бонусом станет доступ к нашим учебным программам и корпоративной библиотеке. Но самое главное — это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны», — подчеркнул Греф.

Напомним, требования к участникам таковы: опыт работы на управленческих должностях не менее пяти лет, а для конкурсантов моложе 35 лет — два года на руководящем посту. Возрастной ценз — до 50 лет. Добавим, в конкурсе «Лидеры России» в третьем сезоне появилось три новых специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победителями в каждом из направлений станет от 10 до 30 участников. Они получают приглашения на работу от ведущих корпораций и министерств РФ. Ранее НСН писала, что запуск в третьем сезоне конкурса дополнительных специализаций поддержала председатель Совета Федерации РФ, наставник конкурса Валентина Матвиенко.

