Более 15 тысяч школьников участвуют в проекте «РДШ – Территория самоуправления»

Более 15 000 российских школьников прошли регистрацию на участие во всероссийском проекте «РДШ - Территория самоуправления». Проект, направленный на развитие у подростков организаторских способностей, реализует Российское движение школьников при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Отмечается, что прием заявок закончится 12 марта. После этого стартуют региональные этапы конкурса. Проект предполагает две формы участия. Номинация «Стартуем смело!» предусмотрена для проектов, существующих на уровне концепций, а номинация «Время наших действий!» - для команд, уже приступивших к реализации идей.