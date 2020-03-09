Более 15 тысяч школьников участвуют в проекте «РДШ – Территория самоуправления»

Более 15 000 российских школьников прошли регистрацию на участие во всероссийском проекте «РДШ - Территория самоуправления». Проект, направленный на развитие у подростков организаторских способностей, реализует Российское движение школьников при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Отмечается, что прием заявок закончится 12 марта. После этого стартуют региональные этапы конкурса. Проект предполагает две формы участия. Номинация «Стартуем смело!» предусмотрена для проектов, существующих на уровне концепций, а номинация «Время наших действий!» - для команд, уже приступивших к реализации идей.

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Предполагается, что жюри на региональном этапе выберет 510 заявок (по 3 проекта в каждой из номинаций в 85 регионах) для участия в федеральном туре конкурса.

Таким образом, в финале за победу будут бороться 96 участников – по 6 проектов в каждой номинации из 8 федеральных округов. Они примут участие в тематической смене ВДЦ «Смена».

Напомним, всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления» направлен на создание условий для развития и поддержки проектных инициатив школьников. Участниками могут стать граждане России, ученики 5-11 классов.


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ФОТО: vk.com/rdsh
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