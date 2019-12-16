Названы победители финала Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

Победители финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior объявлен в Уфе. Эта Олимпиада - один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Площадкой финальных испытаний стала Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова.

Школьники состязались по пяти направлениям - «Технологии для человека», «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для среды обитания» и «Технологии для мира роботов». Победителями в четырёх номинациях объявлены команды учеников из Башкирии, в разделе «Технологии для виртуального мира» первыми стали представители Челябинской области.

Лауреатов поздравили генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Глава Башкирии Радий Хабиров, президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, депутат Госдумы Денис Кравченко и Николай Валуев (чемпион мира по боксу).

Финал Олимпиады Кружкового движения в Уфе стал заключительным аккордом из серии таких мероприятий, проведённых в 16 городах. Все конкурсы, включая инженерную олимпиаду среди учеников 5-7 классов, организаторы максимально ориентируют на решение практических задач из реальной жизни.

Заявки на участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior в 2019-2020 учебном году подали более 23 тысяч школьников 5-7 классов из 84 регионов страны.

