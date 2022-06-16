Более 15 тысяч человек в Москве подали заявки на «ковидную амнистию»
Более 15 тысяч человек в Москве подали заявки на возврат уплаченных штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Глаконтроль.
Отмечается, что такое количество москвичей подали заявки в течение первых двух недель с начала «амнистии».
Власти Москвы приняли решение о вводе «ковидной амнистии» для смягчения последствий ограничений по коронавирусу. Так, люди, оштрафованные на 5 тысяч рублей в пиковые периоды пандемии за отсутствие медицинской маски, могут деньги вернуть.
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