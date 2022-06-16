Более 15 тысяч человек в Москве подали заявки на «ковидную амнистию»

Отмечается, что такое количество москвичей подали заявки в течение первых двух недель с начала «амнистии».

Власти Москвы приняли решение о вводе «ковидной амнистии» для смягчения последствий ограничений по коронавирусу. Так, люди, оштрафованные на 5 тысяч рублей в пиковые периоды пандемии за отсутствие медицинской маски, могут деньги вернуть.

