Более 15 тысяч человек в Москве подали заявки на «ковидную амнистию»

Более 15 тысяч человек в Москве подали заявки на возврат уплаченных штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Глаконтроль.

Гражданам объяснили, как вернуть деньги по оплаченным ковидным штрафам

Отмечается, что такое количество москвичей подали заявки в течение первых двух недель с начала «амнистии».

Власти Москвы приняли решение о вводе «ковидной амнистии» для смягчения последствий ограничений по коронавирусу. Так, люди, оштрафованные на 5 тысяч рублей в пиковые периоды пандемии за отсутствие медицинской маски, могут деньги вернуть.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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