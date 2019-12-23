Более 1,5 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрыва

По данным агентства, за понедельник эвакуации людей произошли почти в 30 зданиях столицы. Ни одно из сообщений об угрозе минирования не подтвердилось.

Как пишет агентство, анонимные сообщения об угрозах минирования поступили в места с большим скоплением людей. В частности, были эвакуированы ряд супермаркетов.

В столице наблюдается «волна» сообщений о минировании зданий образовательных учреждений, станций метрополитена и судов. За это время спецслужбы ни разу не обнаружили взрывчатых веществ.



