Более 1,5 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрыва
В Москве за 23 декабря было эвакуировано из разных зданий более 1,5 тысяч человек из-за угроз взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
По данным агентства, за понедельник эвакуации людей произошли почти в 30 зданиях столицы. Ни одно из сообщений об угрозе минирования не подтвердилось.
Как пишет агентство, анонимные сообщения об угрозах минирования поступили в места с большим скоплением людей. В частности, были эвакуированы ряд супермаркетов.
В столице наблюдается «волна» сообщений о минировании зданий образовательных учреждений, станций метрополитена и судов. За это время спецслужбы ни разу не обнаружили взрывчатых веществ.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Более 1,5 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за угроз взрыва
- Российская авиабаза Хмеймим подверглась атаке боевиков
- Температура в Москве побила рекорд 140-летней давности
- В Сенате США определили условия снятия с РФ «санкций из ада»
- Несмотря на задержку. Россия достроит СП-2, вопреки санкциям США