Собянин рассказал об успехах московской Службы скорой помощи

24 октября 201919:21

Скорая помощь столицы является одной из лучших в мире не только по скорости, но и эффективности принимаемых решений. С таким заявлением выступил Сергей Собянин. Об этом мэр столицы рассказал в ходе посещения Единого городского диспетчерского центра, а также отдела медицинской эвакуации станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова.

Градоначальник напомнил, что Единый городской диспетчерский центр создан в структуре станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова в 2017 году. Именно он обеспечивает централизованный прием и обработку обращений по номеру «103» и от службы «112». Кроме того, центр ведет контроль за выполнением вызовов бригадами скорой помощи. В сутки к специалистам центра поступает более 15 тысяч обращений.

В течение смены в центре работают около 200 человек, 70 из которых – это диспетчеры. Каждый из них принимает в сутки в среднем 350 звонков.

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Кстати, ранее НСН писала, что международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers провела исследование эффективности организации служб скорой помощи 15 крупных городов мира. В их числе Москва, Париж, Лондон, Берлин, а также Гонконг, Токио, Нью-Йорк и Сингапур. Специалисты заявили, что столичная служба скорой помощи заняла второе место по эффективности, пропустив вперёд только Берлин. При этом среднее время ответа оператора московской скорой составляет четыре секунды, и это лучший показатель среди мегаполисов.

Также стало известно, что главврачи крупнейших столичных больниц подарили московской службе скорой помощи на 100-летний юбилей музыкальный клип, посвящённый их работе. Он получил название «Едет жизнь». В ролике рaсскaзывaется история одной бригaды скорой помощи нaчинaя с 80-х годов. Онa спaсaлa жизни, выезжaлa нa ночные вызовы, дежурила в новогоднюю ночь.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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