Собянин рассказал об успехах московской Службы скорой помощи

Скорая помощь столицы является одной из лучших в мире не только по скорости, но и эффективности принимаемых решений. С таким заявлением выступил Сергей Собянин. Об этом мэр столицы рассказал в ходе посещения Единого городского диспетчерского центра, а также отдела медицинской эвакуации станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова.

Градоначальник напомнил, что Единый городской диспетчерский центр создан в структуре станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.Пучкова в 2017 году. Именно он обеспечивает централизованный прием и обработку обращений по номеру «103» и от службы «112». Кроме того, центр ведет контроль за выполнением вызовов бригадами скорой помощи. В сутки к специалистам центра поступает более 15 тысяч обращений.

В течение смены в центре работают около 200 человек, 70 из которых – это диспетчеры. Каждый из них принимает в сутки в среднем 350 звонков.