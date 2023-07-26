Более 135 тысяч заявлений подали абитуриенты в колледжи Москвы с начала приёмной кампании
В 2023 году в Москве на 20% увеличились контрольные цифры приема по более чем 150 востребованным рабочим профессиям и специальностям, но несмотря на это количество поданных заявлений на поступление уже превысило контрольные цифры приема почти в 5,5 раз, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, сейчас конкурс составляет больше пяти человек на место. Абитуриенты могут до 15 августа направить свои документы в электронном виде на портале mos.ru или подать их непосредственно в колледже. На ряд специальностей, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием заявлений закончится 10 августа.
Отмечается, что на сегодняшний день очень востребованы такие профессии, как слесарь широкого профиля, строитель, сборщик авиационной техники, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, слесарь по ремонту строительных машин, техник по ремонту промышленного оборудования и другие. Между тем, столичные колледжи могут предложить возможность стать мультиквалифицированным специалистом. В частности, мастером столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастером отделочных строительных и декоративных работ, мастером по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.
В этом году появились новые направления обучения по необходимым столице специальностям: наладчик станков и оборудования в механообработке, литейное производство черных и цветных металлов, наладчик технологического оборудования (электронная техника). Колледжи Москвы предлагают 35 программ профессиональной подготовки.
Разузнать подробнее об актуальных профессиях и специальностях, по которым обучают студентов московские колледжи, можно в интерактивном «Атласе профессий» и новом подкасте «Ключ к профессии» на портале «Школа.Москва».
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