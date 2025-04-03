Цивилев: Энергостратегию России согласовали до 2050 года
Энергостратегию до 2050 года согласовали в России, ожидается, что ее примут после стратегической сессии по электроэнергетике. Об этом рассказал журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
По его словам, стратегия согласована всеми и утверждена, документ находится в правительстве и ожидает подписания.
«Правительство под руководством [премьер-министра] Михаила Владимировича [Мишустина] делает стратегические сессии по ее обсуждению. Вчера была стратегическая сессия по нефти и углю, 8 апреля - по электроэнергетике. На этом закончатся все обсуждения», - подчеркнул Цивилев.
Ранее глава Минэнерго заявил, что многие нефтегазовые компании хотят вернуться в РФ, но боятся новых санкций, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru