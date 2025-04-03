В МХТ имени А.П. Чехова пройдет концерт ко Дню космонавтики

В День космонавтики, 12 апреля, на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова представят литературно-музыкальную программу «Человек», сообщает «Театрал».

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По словам режиссера Марины Брусникиной, первыми зрителями этой программы стали жители Байконура. Она отметила, что это уже вторая программа, созданная для жителей города, где находится космодром.

«Год назад наше высказывание было посвящено теме космоса, и во время выступления мы поняли, насколько люди хотят и готовы говорить о серьёзном, о важном, о смыслах, как внимательно они слушают поэзию», - подчеркнула режиссер.

Брусникина рассказал, что тему для новой программы «Человек» ей предложил худрук МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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