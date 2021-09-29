Юрист назвал причину гибели двух солдат-срочников на Урале

Юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин заявил, что солдаты-срочники, проходившие службу в воинской части в Свердловской области, могли погибнуть из-за того, что их «довели», сообщает NEWS.ru.

По его словам, подобные ЧП свидетельствуют о «бездарной работе офицеров и психолога», которые должны выявлять подобные ситуации.

««Если у нас имеются два таких вопиющих случая, это явно свидетельствует о том, что в данной воинской части процветают неуставные отношения. В любом случае, были тревожные звоночки, невозможно, чтобы их не было», - подчеркнул юрист.

Латынин отметил, что срочники и их родители не обращаются в правоохранительные органы потому, что не верят в правосудие, а доказать факт неуставных отношений после смерти практически невозможно, так как командование может просто «запугать» личный состав, который ничего в итоге не расскажет.

Ранее из воинской части, которая базируется в посёлке Свободном в Свердловской области, сбежал солдат-срочник, который, по предварительным данным, погиб от удара током, сообщает Ura.ru. На следующий день было обнаружено тело ещё одного срочника, который покончил жизнь самоубийством.

