Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии
В Евпатории из-за аварии на водоводе в районе Прибрежного без воды остались более 120 тысяч жителей, сообщила глава администрации города Елена Демидова.
Сообщается, что в школах и детских садах были отменены занятия.
По предварительным данным, нарушено водоснабжение 683 жилых домов, водоснабжения не будет до 18 часов. По городу будет организован развоз питьевой воды.
На данном этапе специалисты уже приступили к работе по восстановлению сетей.
В конце августа прошлого года из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе в Сакском районе без воды остались евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный. Воды не было у 9 тысяч человек. Два села - Поповка и Коса Южная тоже оставались без воды. Тогда на территории Евпатории ввели режим чрезвычайной ситуации.
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