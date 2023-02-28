Более 120 тысяч жителей Евпатории остались без воды из-за аварии

По предварительным данным, нарушено водоснабжение 683 жилых домов, водоснабжения не будет до 18 часов. По городу будет организован развоз питьевой воды.

На данном этапе специалисты уже приступили к работе по восстановлению сетей.

В конце августа прошлого года из-за крупной аварии на Донузлавском водоводе в Сакском районе без воды остались евпаторийские поселки Мирный и Новоозерный. Воды не было у 9 тысяч человек. Два села - Поповка и Коса Южная тоже оставались без воды. Тогда на территории Евпатории ввели режим чрезвычайной ситуации.

