Аксенов сообщил о планах постройки нового водохранилища в Крыму

В Крыму могут построить новое Мартовское водохранилище для водоснабжения Ялтинского региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксенова.

Рогов заявил о подготовке Киева к форсированию Днепра

По его словам, будет обеспечена возможность дополнительной подкачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые используются для подачи воды в Ялту. Оба водохранилища находятся на северной стороне горной гряды.

Как отметил глава полуострова, при этом вопрос строительства нового Солнечногорского водохранилища для водоснабжения Алуштинского региона находится в стадии обсуждения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, расположенное в нижнем течении Днепра на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:ВодаКрымСергей Аксенов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры