По его словам, будет обеспечена возможность дополнительной подкачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые используются для подачи воды в Ялту. Оба водохранилища находятся на северной стороне горной гряды.

Как отметил глава полуострова, при этом вопрос строительства нового Солнечногорского водохранилища для водоснабжения Алуштинского региона находится в стадии обсуждения.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, расположенное в нижнем течении Днепра на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей

