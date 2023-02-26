Аксенов сообщил о планах постройки нового водохранилища в Крыму
В Крыму могут построить новое Мартовское водохранилище для водоснабжения Ялтинского региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Сергея Аксенова.
По его словам, будет обеспечена возможность дополнительной подкачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые используются для подачи воды в Ялту. Оба водохранилища находятся на северной стороне горной гряды.
Как отметил глава полуострова, при этом вопрос строительства нового Солнечногорского водохранилища для водоснабжения Алуштинского региона находится в стадии обсуждения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, расположенное в нижнем течении Днепра на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей
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