Более 115 тысяч уже вылечились от COVID-19 в Москве

В российской столице за минувшие сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, вылечились 2 236 человек. Общее число выписанных после выздоровления от COVID-19 возросло до 115 769 пациентов. Такие последние данные озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Днём ранее в мегаполисе выписали 3796 пациентов. По информации департамента здравоохранения Москвы, с начала эпидемии врачи в городе сумели спасти жизни 65 тысяч пациентов с COVID-19, которые находились в тяжёлом состоянии, передает RT.

Благополучно перенесшие коронавирусную инфекцию могут стать донорами плазмы крови – она поможет другим заразившимся. Как уточняет Москва 24, сдать кровь могут москвичи в возрасте от 18 до 55 лет с отрицательными анализами на ВИЧ, а также гепатиты B и С.

Кроме того, поправившимся предлагают стать социальными волонтерами. Речь идё о помощи пациентам, которые лечатся в домашних условиях. Желающим сдать кровь или стать социальным волонтером необходимо позвонить по номеру телефона +7 (495) 870-45-16 ежедневно с 9:00 до 18:00.

