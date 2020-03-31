Более 110 тысяч зрителей собрал онлайн‑проект #Москвастобой

Более 20 музеев, образовательных и выставочных площадок присоединились к онлайн-проекту #Москвастобой за неделю работы. С его помощью можно присоединиться к более 70 виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам не выходя из дома. Участниками проекта стали в том числе Третьяковская галерея, Пушкинский музей и музей современного искусства «Гараж».

За первую неделю аудитория только на официальном сайте, не считая сайтов и социальных сетей всех партнеров, превысила 110 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, больше всего посетителей собрала экскурсия по Московскому зоопарку.