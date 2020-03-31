Более 110 тысяч зрителей собрал онлайн‑проект #Москвастобой
Более 20 музеев, образовательных и выставочных площадок присоединились к онлайн-проекту #Москвастобой за неделю работы. С его помощью можно присоединиться к более 70 виртуальным экскурсиям, лекциям и мастер-классам не выходя из дома. Участниками проекта стали в том числе Третьяковская галерея, Пушкинский музей и музей современного искусства «Гараж».
За первую неделю аудитория только на официальном сайте, не считая сайтов и социальных сетей всех партнеров, превысила 110 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, больше всего посетителей собрала экскурсия по Московскому зоопарку.
Планируется, что вскоре пользователи смогут увидеть видеопрезентации модных коллекций известных и начинающих дизайнеров.
27 марта, во Всемирный день театра, на сайте стартовали прямые трансляции театральных постановок. По вторника и четвергам шеф-повара учат вкусно готовить дома.
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