Более 1,1 тыс столичных памятников промоют до конца апреля

«До конца апреля промоют более 1,1 тыс. столичных памятников», - цитирует Бирюкова официальный сайт мэра столицы.

Уже приведены в порядок Триумфальная арка, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, монументы Победы на Поклонной горе и «Покорителям космоса» у станции метро «ВДНХ».

«В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии», - заявил заммэра столицы.

Для титановых и гранитных монументов существуют разные растворы со специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Отмечается, что они безвредны для экологии.

Памятники будут очищать вручную и с помощью поливомоечных машин, после промывки их вытрут насухо.

