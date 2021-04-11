Более 1,1 тыс столичных памятников промоют до конца апреля
До конца апреля 2021 года в Москве промоют свыше 1,1 тыс. памятников, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«До конца апреля промоют более 1,1 тыс. столичных памятников», - цитирует Бирюкова официальный сайт мэра столицы.
Уже приведены в порядок Триумфальная арка, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, монументы Победы на Поклонной горе и «Покорителям космоса» у станции метро «ВДНХ».
«В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии», - заявил заммэра столицы.
Для титановых и гранитных монументов существуют разные растворы со специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Отмечается, что они безвредны для экологии.
Памятники будут очищать вручную и с помощью поливомоечных машин, после промывки их вытрут насухо.
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