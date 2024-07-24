Собянин: Москва поддержит проведение премии в области будущих технологий «Вызов»

Награда была учреждена в 2023 году фондом развития научно-культурных связей «Вызов» при партнёрстве Правительства Москвы, фонда «Росконгресс» и госкорпорации «Росатом».

Премию присуждают в области материаловедения, математики, физики, компьютерных и других наук. Награду могут получить инженеры, чьи разработки имеют потенциал для улучшения жизни людей и могут быть внедрены в течении 10 лет.

В 2024 году премию будут присуждать в номинациях «Прорыв», «Перспектива», «Инженерное решение», «Открытие» и «Ученый года». Лауреатам выплатят по 11 миллионов рублей. Торжественная церемония награждения планируется на 19 декабря 2024 года и пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».

