Более 100 тыс москвичей обратились за электронной медкартой

Заявки на получение доступа к электронной медицинской карте подали более 100 тысяч москвичей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такая возможность у пациентов городских клиник с московскими полисами ОМС появилась в тестовом режиме с 14 января, отмечается в сообщении на сайте мэра столицы. Опубликованные данные свидетельствуют, что большинство обратившихся за доступом делают это в онлайн-режиме. Доступ к услуге уже получили 65 тысяч человек, уточнила Ракова. По её словам, 7,8 тысячи горожан обратились за оформлением доступа в центры госуслуг «Мои документы».

Доступ к электронной медицинской карте открывают за пять рабочих дней. В ней можно получить информацию о состоянии своего здоровья и проведенных обследованиях, не обращаясь в медучреждение. В этом году возможности ЭМК расширят, открыв разделы о результатах диспансеризации, картах вакцинации детей, выписанных рецептах, выданных направлениях. Некоторые данные можно будет вносить самостоятельно.

