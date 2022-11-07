Более 100 лет назад в Калуге открыли памятник Марксу

В 2022 году жители и гости города могли бы отметить 101-ю годовщину со дня установки монумента, автором которого является скульптор Матвей Манизер. Однако из-за недолговечности материалов, из которых был изготовлен, памятник перестал существовать уже в 1926 году.

Издание отмечает, что до наших дней не сохранился и памятник соратнику Маркса - Фридриху Энгельсу. Работу скульптора Анатолия Реброва установили в 1931 году, а спустя 10 лет она была разрушена. После восстановления в 1942-м, памятник Энгельсу было решено снести - это произошло в 1950 году.

В списке событий, которые произошли в Калуге и Калужской области 7 ноября, следует отметить открытие губернского исторического музея (1922), швейной фабрики (1927), Козельского районного Дворца культуры, а ныне - Методического центра народного творчества (1967).

Ранее стало известно, что Калуге планируется присвоить звание «Город воинской доблести». Инициатива поддержана на заседании региональной комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении региональных почетных званий населённым пунктам и организациям области под председательством губернатора Карины Башкатовой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

