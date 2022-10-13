У калужского чиновника изъяли дорогую не по доходам иномарку

В Калуге по иску областной прокуратуры у высокопоставленного местного чиновника конфисковали Volkswagen Touareg. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области, автомобиль изъят из-за того, что его стоимость не соответствовала доходам чиновника.

Как пишет издание «Калужские новости», начальник отдела государственного строительного надзора Андрей Шелкунов приобрел внедорожник ценой более 3 млн рублей и оформил его на близкого родственника – неработающего пенсионера без водительских прав. В результате прокурор области обратился в суд с иском об изъятии иномарки в доход государства.

Уточняется, что иск со стороны прокуратуры был подан в суд в декабре 2021 года. На сайте Калужского районного суда отмечалось, что дело рассматривается в категории «Споры, связанные с имущественными правами» - «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании Закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»».

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По результатам судебного процесса выяснилось, что годовой доход Шелкунова за 2020 год составил чуть больше 1,3 миллиона рублей. При этом он не смог объяснить, откуда у него взялся автомобиль стоимостью в две его годовых зарплаты. Судебное решение вступило в законную силу 13 октября. Автомобиль у владельца изъят.

Сейчас на официальном портале органов власти Калужской области исполняющим обязанности начальника областной инспекции государственного строительного надзора указан Дмитрий Иванов. О судьбе его предшественника на этом посту не сообщается.

Ранее центральный районный суд города Кемерово приговорил совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АвтомобильЧиновникиКалугаСуд
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