У калужского чиновника изъяли дорогую не по доходам иномарку

В Калуге по иску областной прокуратуры у высокопоставленного местного чиновника конфисковали Volkswagen Touareg. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области, автомобиль изъят из-за того, что его стоимость не соответствовала доходам чиновника.

Как пишет издание «Калужские новости», начальник отдела государственного строительного надзора Андрей Шелкунов приобрел внедорожник ценой более 3 млн рублей и оформил его на близкого родственника – неработающего пенсионера без водительских прав. В результате прокурор области обратился в суд с иском об изъятии иномарки в доход государства.

Уточняется, что иск со стороны прокуратуры был подан в суд в декабре 2021 года. На сайте Калужского районного суда отмечалось, что дело рассматривается в категории «Споры, связанные с имущественными правами» - «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании Закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»».