Более 100 бывших крымчан подали заявления на получение гражданства РФ

Более 100 бывших жителей Крыма и Севастополя, граждан Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме. Как сообщает ТАСС, с таким заявлением в МВД РФ обратились в настоящее время 125 граждан.

На рассмотрение документов и принятие решения по этим гражданам потребуется до трех месяцев, пишет «Газета.ру».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей части территорий Донбасса, украинцев, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и Севастополя и уехавших с полуострова до 18 марта 2014 года, а также незаконно депортированных из Крымской АССР, сообщает life.ru. Первые паспорта были выданы на прошлой неделе. Их получили около 60 человек.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН усомнился в том, что мнение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о признании Крыма российским будет воспринято в стране и в целом в ЕС как политическая декларация.

