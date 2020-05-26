Более 10 тысяч человек развезли по домам и обсерваторам из Домодедова и Шереметьева
Более 10 тысяч граждан России, которые вернулись на родину с начала апреля вывозными рейсами в аэропорты столичного авиаузла Домодедово и Шереметьево, доставлены до дома и обсерваторов за счёт Московской области. Такую статистику представило региональное министерство транспорта.
В общей сложности в двух столичных аэропортах за два неполных месяца приземлились 90 рейсов из 44 стран зарубежья. Как уточняет сайт «Подмосковье Сегодня», около семи с половиной тысяч человек развезены по домам в Москве и области, более сотни - в соседних регионах. В обсерваторы помещены 2,7 тысяч прилетевших россиян.
Роспотребнадзор на днях объявил, что для аэропортов будет установлено два уровня риска по коронавирусу при возобновлении авиаперевозок - высокий и низкий. Первый - если в него прибывают пассажиры из стран, где более 50 тысяч заражённых. В зависимости от уровня риска в воздушных гаванях будут применяться дифференцированные меры предупреждения и контроля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru