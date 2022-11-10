Более 10 тысяч человек остались без тепла в Краснодаре

В Краснодаре более 10 тысяч человек остались без теплоснабжения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС региона.

На Урале устранили аварию, оставившую без отопления дома 17,6 тыс. человек

Это произошло из-за утечки на подземном трубопроводе. На трубопроводе возникла утечка диаметром 30 сантиметров. В зоне отключения оказались 15 многоэтажных жилых домов.

В настоящее время специалисты завершили сварочные работы на месте утечки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КраснодарОтопление
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