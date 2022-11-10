Более 10 тысяч человек остались без тепла в Краснодаре
10 ноября 202200:01
В Краснодаре более 10 тысяч человек остались без теплоснабжения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС региона.
Это произошло из-за утечки на подземном трубопроводе. На трубопроводе возникла утечка диаметром 30 сантиметров. В зоне отключения оказались 15 многоэтажных жилых домов.
В настоящее время специалисты завершили сварочные работы на месте утечки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru