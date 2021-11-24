«ВКонтакте» грозит штраф до 8 млн рублей за неудаление экстремистских материалов

Соцсеть «ВКонтакте» могут оштрафовать на 8 миллионов рублей за неудаление экстремистских материалов. Об этом сообщается в материалах Смольнинского райсуда Петербурга.

Как пишут СМИ, речь идет о постах, связанных с призывами к несанкционированным митингам в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Штрафы за неудаление запрещенной информации в 2021 году были выписаны компаниям Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok. Соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» также получили 4 и 3 млн штрафов каждая.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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