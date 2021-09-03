Бокалы со свадьбы Моргенштерна оценили в полмиллиона рублей
Бокалы российского исполнителя Алишера Моргенштерна и блогерши Дилары Зинатуллиной после свадьбы пары появились в продаже в интернете, сообщает «РЕН ТВ».
Утварь с торжества можно купить за сотни тысяч рублей. Соответствующие объявления размещены на одном из популярных сайтов.
Так, например, одна из пользовательниц выставила на продажу два золотистых бокала, из которых на свадьбе якобы пили молодожены. За посуду в стиле 2000-х годов, на которой изображены два лебедя, продавец планирует выручить 500 тысяч рублей.
Другой пользователь продает черные кожаные туфли бренда Santoni за 200 тысяч рублей. В описании обуви говорится, что их «свистнули со свадьбы».
Как сообщалось, Моргенштерн возглавил рейтинг доверия российской молодежи
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Romir Influence Ranking. В опросе приняли участие люди, родившиеся в период с 2000 по 2007 годы и проживающие в городах с населением более тысячи человек.
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