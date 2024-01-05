Бойцы «Вагнера» мстят избившим ветерана спецоперации в Челябинске
Бойцы частной военной компании «Вагнер» поджидают у квартир устроивших потасовку с ветеранами СВО подозреваемых в Челябинске, сообщил в Telegram первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, ветераны «Вагнера» «пасут» подозреваемых. Он отметил, что если власти страны не начнут пресекать преступность, этим займутся простые граждане, особенно, если речь идет о преступлениях против участников специальной военной операции.
Как сообщает URA.RU, мужчины пришли к дому Руслана С., не зная, что он уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Ранее избитый в Петербурге военнослужащий СВО заявил об угрозах его семье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru