Бойцы «Вагнера» мстят избившим ветерана спецоперации в Челябинске

Бойцы частной военной компании «Вагнер» поджидают у квартир устроивших потасовку с ветеранами СВО подозреваемых в Челябинске, сообщил в Telegram первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

По факту инцидента со стрельбой в ветерана СВО в Батайске заведено дело

По его словам, ветераны «Вагнера» «пасут» подозреваемых. Он отметил, что если власти страны не начнут пресекать преступность, этим займутся простые граждане, особенно, если речь идет о преступлениях против участников специальной военной операции.

Как сообщает URA.RU, мужчины пришли к дому Руслана С., не зная, что он уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Ранее избитый в Петербурге военнослужащий СВО заявил об угрозах его семье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"

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