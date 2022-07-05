Бойцы сетевого фронта: Выходцы из спецслужб научат ведению информационных войн

Выходцы из спецслужб, в основном из ФСБ, с колоссальным опытом работы по организации и проведению информационных операций, контропераций, оперативных комбинаций, игр научат студентов новейшим практикам в этой сфере, заявил профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что в главном университете страны будут готовить по магистерской программе специалистов в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций. Освоить платный курс слушатели должны за два года. План по набору – 20 человек, но если желающих будет больше, то число мест увеличат.

«Новая программа и внедрена только в этом году, до этого ей в МГУ аналогов не было. Слушатели овладеют новейшими практиками организации и проведения информационной войны, как в плане контропераций, а их на сегодняшний день 5 различных видов, так и в наступательном ключе. Будут защищать родину на фронтах информационных войн», - говорит Манойло.

Преподавательский состав, по словам эксперта, уже подобран и состоит из бывших сотрудников спецслужб, которые имеют за плечами практику ведения информационных войн.

«В основном из ФСБ, а также специалисты из Росгвардии, МЧС – специалисты психологической службы. Конкурентную и бизнес-развездку будет преподавать офицер запаса ФСБ Роман Ромачев (сейчас директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно», - прим. НСН). Будет курс по частным военным кампаниям и курс «Основные принципы организации гражданский военных администраций на освобожденных территориях». Они заточены под потребности страны, перешедшей в новое состояние в связи с началом специальной военной операции», - пояснил Андрей Манойло.

Политолог говорит, что такие специалисты могут быть востребованы и в государственных, и в частных структурах.

«Специалист такого профиля, особенно в условиях, когда идет специальная военная операция и есть понимание того, что это, видимо, надолго, могут быть востребованы в Администрации президента, министерствах и ведомствах, занимающихся противодействию информационным, торговым, гибридным войнам. Возможно, войдут в управленческий состав крупных корпораций, сталкивающих с такими же информационными диверсиями только в своей деятельности», - отметил Андрей Манойло.

Солидарен со списком потенциальных работодателей и политтехнолог Константин Калачев.

«Темой информационных войн озабочены в Администрации президента, Госдуме, Совете Федерации, силовых структурах. Потому идея курса могла прийти в разные головы. Есть Громов (Алексей, первый замглавы АП, - прим. НСН), Патрушев (Николай, директор ФСБ, - прим. НСН), Кириенко (Сергей, первый замглавы АП, - прим. НСН) со своими каналами коммуникациями. МГУ тоже надо быть на волне и улавливать исходящие запросы от начальства, потому это может быть инициатива самого университета», - рассуждает он.

Собеседник "Радиоточки НСН" предполагает, что образовательная программа внедрена для того, чтобы и российских регионах появились специалисты по информационным войнам.

«То, что раньше на было формализовано сейчас формализуется. Не думаю, что всех выпускников сразу возьмут на хорошую должность, разъедутся по регионам. Есть и районы Украины на которые претендует Россия. Там эти специалисты тоже понадобятся», - резюмировал Калачев.

Ранее сообщалось, что учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по программированию. На эти цели из бюджета страны в течение трех лет выделят 6,8 миллиардов рублей.

