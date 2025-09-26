Бойцы нацгвардии покажут приемы рукопашного боя в Музее Победы
На 27 сентября на Поклонной горе запланирована специальная программа «Один день с Росгвардией», которая подготовлена Музеем Победы и войсками национальной гвардии РФ.
Одним из самых зрелищных событий масштабной программы станут показательные выступления военнослужащих 55-й дивизии Центрального округа войск национальной гвардии, которые продемонстрируют приемы рукопашного боя, задержание правонарушителей, действия кинологических подразделений. Посетители смогут проверить себя на меткость в интерактивном тире и научатся метать ножи.
Посетителей мемориального комплекса на Поклонной горе пригласили на автограф-, фотосессию с военнослужащими спортивной команды Центрального округа Росгвардии, призерами Олимпийских игр и международных соревнований – гребцами Ильей Штокаловым, Александром Дьяченко и Ильей Первухиным, а также прыгуном Виктором Минибаевым.
Гости мероприятия также познакомятся с поисковой деятельностью Главного управления Росгвардии по городу Москве – здесь представят артефакты, найденные во время экспедиций поискового отряда «Святой Георгий» и военно-патриотического клуба «Прорыв».
Генеральными информационными партнерами проекта выступают медиахолдинг АО «Москва Медиа», телерадиокомпания «Звезда», НСН, радиостанция «НАШЕ Радио», газета «Аргументы Недели», Информационное агентство «Мангазея», медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», а также медиахолдинг «Вечерняя Москва».
