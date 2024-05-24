Джефф Монсон заявил, что завершит карьеру в июне
24 мая 202409:17
Российский боец смешанного стиля Джефф Монсон в июне завершит спортивную карьеру. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.
«Бой с [бразильским бойцом] Фабио Мальдонадо будет последним в моей карьере», — поделился Монсон.
По словам 53-летнего бойца, в дальнейшем он будет участвовать только в показательных выступлениях.
Джефф Монсон проведет бой по правилам ММА против Фабио Мальдонадо 28 июня в Москве.
Ранее в команде Монсона заявляли, что боец хочет завершить карьеру, спортсмену «почти не поступает» новых предложений о поединках, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru