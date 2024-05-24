Джефф Монсон заявил, что завершит карьеру в июне

Российский боец смешанного стиля Джефф Монсон в июне завершит спортивную карьеру. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.

«Бой с [бразильским бойцом] Фабио Мальдонадо будет последним в моей карьере», — поделился Монсон.

По словам 53-летнего бойца, в дальнейшем он будет участвовать только в показательных выступлениях.

Джефф Монсон проведет бой по правилам ММА против Фабио Мальдонадо 28 июня в Москве.

Ранее в команде Монсона заявляли, что боец хочет завершить карьеру, спортсмену «почти не поступает» новых предложений о поединках, напоминает RT.

