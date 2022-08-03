Бочкарёв: Участок Троицкой линии между «Новаторской» и «Коммунаркой» готов более чем наполовину
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что строительные работы на участке Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «Коммунарка» ведутся по пяти отдельным участкам, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, готовность отрезка от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская» составляет 62%, между станциями «Бачуринская» и «Коммунарка» - 59%, а работы от «Новаторской» до «Крымской» и от «Крымской» до «ЗИЛа» - «на начальном этапе».
Он добавил, что пятый участок - от станции «Коммунарка» в город Троицк находится в стадии разработки, в целом же участок между станциями «Новаторская» и «Коммунарка» завершён уже более чем наполовину.
«Строительство Троицкой линии позволит обеспечить скоростное сообщение между районами центрального, западного и юго-западного секторов города с активно развивающимися территориями новой Москвы, а также организовать пересадки на другие виды транспорта», – добавил заммэра.
Ранее Бочкарёв заявил, что комплекс работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта Переделкино должен быть завершён до конца 2022 года, сообщает RT.
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